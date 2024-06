CASACOR Paraná, 30ª edição

A contagem regressiva aponta: a CASACOR Paraná abre suas portas para o público na próxima terça-feira, 4 de junho. Em 2024, a mostra volta às suas origens e será sediada num belo casarão da década de 1980. O retorno a uma residência familiar é um pedido dos profissionais e também uma escolha afetiva – a exposição está novamente numa casa, no coração do Batel, lugar onde tudo começou.





"O palco dos 30 anos precisava ser muito especial. Nossa sociedade lembra com muito carinho da primeira edição da mostra, a icônica Casa Gomm, localizada no espaço que hoje sedia o shopping Pátio Batel. Voltamos para o nobre bairro que concentra os imóveis mais disputados da capital e reúne o melhor do entretenimento, luxo e sofisticação da nossa Curitiba cosmopolita", comenta a diretora da CASACOR Paraná, Marina Nessi.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Além do aproveitamento da estrutura original que dita o tom de “CASACOR com cara de casa”, novidades foram acrescentadas ao masterplan da exposição, assinado pelo arquiteto Felipe Guerra. Novas construções foram realizadas no local, como as quatro unidades de “casas conceituais”, que representam a tendência de moradas compactas. O setor é completado com a instalação de duas lojas comerciais, uma bay window e uma grande tenda para abrigar o bar. Já a área da antiga garagem da casa original, recebe um café bistrô para arrematar a operação gastronômica.





Marina garante que o público pode esperar uma “casa boutique”, autoral e chic. A empresária adianta que os espaços contam histórias em cada um de seus cantos, promovendo conexão com o resgate ancestral - um dos pilares do tema deste ano, intitulado “De Presente, o Agora”. O elenco que assina os 34 ambientes da mostra em 2024 conta com importantes nomes da arquitetura e decoração paranaense, dos veteranos que participam desde as primeiras edições até os novos talentos que continuam despontando na CASACOR Paraná.

Publicidade





Confira quem são os profissionais expositores:





Alessandra Gandolfi

Publicidade





André Henning





Angela Chinasso e Carlos Reichmann

Publicidade





Ary Jacobs e Renan Mutao





Bruna Varhau

Publicidade





Bruno Colle





Camila Rocha

Publicidade





Carla Grüdtner





Cintia Ramos

Publicidade





Clarice Volpi e Vanessa Torres Lopes





Cynthia Karas





Daiane Moraes





Diego Miranda e Zeh Pantarolli





Elaine Zanon e Claudia Machado





Fernanda Gonçalves





Flávia Bonet





Givago Ferentz





Janaina Marques e Camila Kubota





Jaqueline Siebert





Juliana Marques e Roberta Lanza





Karolinna Venturi





Katleen Luizaga





Licyane Cordeiro e Thais Vogel





Marcelo Lopes





Maria Alice Crippa e Gustavo Assis





Mariana Andrade e Raissa Lamy





Nicholas Oher e Paloma Bresolin





Priscila Mileke





Raphael Meza e Bruno Vicz





Renata Pisani





Rodolfo Fontana





Suelen Martinelli e Thaís Winckler





Thiago Zoller e Rebeca Zanuthi





Wolfgang Schlögel





CASACOR Paraná 2024





De 4 de junho a 28 de julho de 2024





Rua Bispo Dom José, 2222 – Batel





(41) 3155-6161 l (41) 98868-1517





[email protected]





@casacorpr