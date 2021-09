Cirurgia Ortognática: Qualidade de vida e autoestima

Cirurgiã-dentista, mestre e especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, Bruna Barcelos atua há oito anos na área e se destaca com seu trabalho, trazendo qualidade de vida e elevando a autoestima de seus pacientes por meio de procedimentos como a Cirurgia Ortognática. “Trata-se de um procedimento estético e funcional, feito em ambiente hospitalar e que transforma a vida do paciente”, revela. Na entrevista a seguir, Bruna, que está sempre estudando e aprimorando técnicas, fala um pouco mais sobre a cirurgia.



Indicações





“A Cirurgia Ortognática é indicada àqueles pacientes com o queixo projetado muito para frente ou muito para trás; aos pacientes que têm o sorriso gengival e expõem muito a gengiva. Inicialmente, a busca por este procedimento era por uma questão funcional, por dificuldade respiratória, uma vez que a cirurgia trata a apneia do sono e também pela questão da mastigação, haja vista que, em alguns casos, o aparelho ortodôntico não faz essa correção.”





Estética Facial





“A Cirurgia Ortognática seria uma - Harmonização Orofacial Definitiva - e tem sido cada vez mais buscada pela questão estética: um paciente com queixo pequeno, por exemplo, hoje vai procurar um preenchimento facial com ácido hialurônico, que dura, no máximo um ano. Com a cirurgia, o paciente tem esse resultado de forma definitiva."