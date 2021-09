Loungerie chega a Londrina: saiba tudo!

A loja conta com 96 m² e apresenta, no rol de diferenciais exclusivos, o Sutiã Perfeito, que traz diferentes combinações de tórax e busto e permite um ajuste perfeito das peças em cada corpo.

Conforme Sandra e Paulo Horto contam, o “namoro” com a marca era antigo. “Os proprietários da Loungerie são nossos amigos e desde que conhecemos a marca, dissemos que, a partir do momento que houvesse franquias, gostaríamos de abrir uma. Este dia chegou”, afirmam.

A nova franquia traz, em seu portfólio, itens em lingerie, loungewear, beleza e acessórios. Os lançamentos são semanais. As fotos são de Douglas Estavam e entrevistas com Sandra e Paulo Horto; as experts em estilo Deborah Kobayashi e Renata Ajonas e a influencer Carol Tognon são destaque no vídeo a seguir: