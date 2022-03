Apresentadora do “Destaque”, Cloara Pinheiro acaba de renovar seu contrato com a Rede Massa/SBT. 2022, aliás, é um ano mais que especial para ela, que completa 25 anos ininterruptos no ar.



Nas últimas semanas, Cloara me recebeu nos estúdios da Rede Massa para um papo repleto de recordações e, claro, marcado por seu alto-astral.





A entrevista é destaque no vídeo a seguir. Confira! Fotos de Bruno Ferraro.