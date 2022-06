Complexo Raul Fulgêncio: lançamento prestigiado na A.Yoshii

O Complexo Raul Fulgêncio teve seu lançamento oficial, na última semana, no showroom da A.Yoshii, e nós conferimos todos os detalhes. Localizado no alto da Gleba Palhano, zona sul da cidade, o Complexo Multiuso Raul Fulgêncio é o novo projeto icônico da A.Yoshii, marcante pela construção criativa e pela multifuncionalidade. “Há tempos, Londrina pedia um empreendimento que seguisse as tendências internacionais e com o padrão de excelência do Grupo A.Yoshii, nosso parceiro há mais de 30 anos”, diz o empresário Raul Fulgêncio. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE



Entradas independentes



Continua depois da publicidade



No empreendimento, moradores e usuários contarão com a conveniência e otimização do tempo, devido às facilidades em serviços e produtos a poucos metros de distância, além de maior segurança e flexibilidade nas jornadas de trabalho. Cada torre possui entradas independentes. O projeto arquitetônico, assinado pela Spagnuolo Arquitetura, une um edifício corporativo, outro residencial e um terceiro de lojas comerciais, conferindo grande sinergia entre eles, sem abrir mão da privacidade necessária, já que contam com entradas independentes. “O resultado é um conjunto arquitetônico de grande expressão visual e funcionalidade na avenida Madre Leônia Milito”, comenta José Carlos Spagnuolo. Continua depois da publicidade







Rooftop



O R.F. Tower conta com sete elevadores de acesso aos 20 pavimentos de salas comerciais, que possuem áreas privativas de 37 a 511 metros quadrados. São quatro pavimentos de estacionamento, sendo um de vagas rotativas. No térreo, o R.F. Mall contará com uma variedade de lojas exclusivas a céu aberto. Já no R.F. Home, os studios e apartamentos de alto padrão estão distribuídos em 20 pavimentos e possuem de 67 a 87 metros quadrados de área privativa, quatro elevadores e infraestrutura de lazer completa, como piscina coberta e um rooftop com vista privilegiada da cidade e fireplace. "Agregando valor, inovação e eficiência à cidade, o conceito do Complexo Raul Fulgêncio foi estrategicamente projetado para proporcionar qualidade de vida, elegância, segurança e conforto, oferecendo os melhores serviços. Esse projeto já nasce com uma marca de sucesso de vendas”, destaca o CEO do Grupo A.Yoshii, Leonardo Yoshii.







Decorados





Nos decorados do Complexo Multiuso Raul Fulgêncio, os visitantes são convidados a vivenciar a experiência de estar dentro do empreendimento. São quatro decorados assinados pela arquiteta Juliana Meda, com diferentes metragens para as salas comerciais e apartamentos. O público também pode "navegar" pelos espaços através das telas interativas e visualizar o empreendimento como um todo, na maquete desenvolvida por Tim Leite, que possui 2,7 metros de altura, uma das maiores já executadas pelo maquetista. O showroom da A.Yoshii em Londrina fica na avenida Madre Leônia Milito, 1.800, na Gleba Palhano.