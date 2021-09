Conheça a Londri Uniformes, a marca que veste sua empresa

Londrina ganha uma nova empresa no segmento de uniformes profissionais e nos últimos dias pude conhecer um pouco mais dos diferenciais da Londri Uniformes.



A marca nasce para vestir empresas e conquistar empresários da cidade e aposta em três diferenciais: inovação, qualidade e preço.

Tendo, à frente, Alderi Xavier de França, que é engenheiro de produção, Fernando Azevedo Costa, técnico em confecções, e Anderson Mazzeo, jornalista responsável pelo setor de comunicação e marketing, a Londri Uniformes é a primeira empresa da cidade no setor de uniformes profissionais personalizados que vai trabalhar com e-commerce. “Logo no início, percebemos a necessidade de Londrina ter uma loja de uniformes personalizados aberta 24 horas. Foi então que surgiu a ideia de um e-commerce bem estruturado”, ressalta Anderson.

No bate-papo, no Grupo Oca, Alderi e Fernando, que já atuam há 14 anos no segmento de confecções, ressaltam a capacidade de entrega e a qualidade das peças produzidas pela Londri Uniformes. A conferir, no vídeo a seguir





Fotos: Bruno Ferraro e Divulgação