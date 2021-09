Conheça a Miss Londrina no Miss Universo Paraná

E nas últimas horas, trouxe, em primeira mão, na FOLHA, quem será a representante de Londrina no Miss Universo Paraná. Seu nome? Stefanie Rodrigues Zanon. Advogada pós-graduada em Direito Constitucional, Stefanie conta com as dicas da mentora, Glacimeire Cardoso. O Miss Londrina Paraná tem, na linha de frente, Mayara Beraldo. Nas fotos, de Rafael Porto, Stefanie surgeao lado de Glacimeire Cardoso e da atual Miss, Isabella Milan. Ela falou com o blog. Confira!



Continua depois da publicidade





Quais suas expectativas com o concurso?

Continua depois da publicidade





Continua depois da publicidade

Alcançar mais um sonho! Por minha irmã ter vencido o seu primeiro miss na franquia universo e acompanhar desde 2002 pela televisão o concurso, sempre tive vontade de ter essa vivência da franquia Universo, ser reconhecida pelos meus trabalhos no mundo miss e pela minha bagagem me levou a essa nomeação. Através desse título busco dar mais voz à causa de defesa dos animais que já atuo há anos pela Comissão de Defesa dos Animais da OAB Londrina.





E seus planos?

Continua depois da publicidade





Continua depois da publicidade

Quero trazer a coroa de Miss Universo Paraná para Londrina, poder trabalhar com os projetos sociais que já atuo e colaborar ainda mais na conscientização da violência doméstica e dos maus-tratos aos animai