Ele é destaque: Dr. Arthur Buffara van den Berg

Atualmente residindo nos Estados Unidos, o oftalmologista Arthur Buffara van den Berg tem se dedicado, em solo norte-americano, às pesquisas de novas tecnologias de lentes intraoculares na Cirurgia de Catarata, além de ter feito participações em eventos científicos importantes.



Nos últimos meses, ele e a esposa, Dra. Roberta van den Berg, participaram de eventos importantes, nos Estados Unidos. E muitas novidades vêm aí, com participações no congresso da Academia Americana de Oftalmologia, em Chicago, e no OSN New York, que acontece em novembro.

Em entrevista à FOLHA, Dr. Arthur falou sobre o atual momento, dividindo-se entre os EUA e as vindas a Londrina, para atendimentos cirúrgicos, e adiantou seus projetos.

Nas fotos, Dr. Arthur durante o congresso AECOS (American - European Congress of Ophthalmic Surgery): o evento reuniu os principais cirurgiões especialistas em Cirurgia Refrativa e de Catarata dos EUA e da Europa;

