EncontrosFolha em Londrina, 16ª edição: todos os detalhes!

Em sua 16ª edição, o EncontrosFolha repercutiu o tema “Inovação, Tecnologia e Conectividade na Educação”, na última semana, no Aurora Shopping.





No time de painelistas, Flávio Tavares, fundador e CEO da Upper; Silvana Rodrigues Quintilhano, docente na área de Educação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Fernando Accorsi, docente da área de TI do Instituto Federal do Paraná.





No intervalo, um coffee saudável, com assinatura da Unimed Londrina, foi servido aos convidados.





O EncontrosFolha é uma realização do Grupo Folha de Londrina, com correalização do Sebrae e conta com patrocínio da Integrada Cooperativa Industrial e da Unimed Londrina.