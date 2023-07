Entenda a fibromialgia, a doença invisível

Fadiga crônica x fibromialgia



Brasil x mundo



O diagnóstico



Degeneração cognitiva



“A degeneração da fibromialgia talvez seja uma das piores que tem, porque a princípio é invisível, insidiosa, se instala sorrateiramente e é o que chamamos de degeneração cognitiva: os pacientes com fibromialgia que não são tratados corretamente têm, em muitos casos, o Fibro Fog, ou névoa no cérebro. Essa condição traz, como saldo, o déficit de atenção, a dificuldade de concentração, lapsos de memória e, com isso, a pessoa produz cada vez menos. Um relato comum de pacientes é que, se antes liam 20 páginas de um livro, hoje leem três e já se perdem. Essa degeneração cognitiva é muito intensa no paciente com fibromialgia.”

Com quem tratar?



O tratamento

“O tratamento é contínuo e divide-se em fases: existe o tratamento da fase aguda, para tirar o paciente daquele quadro de dor, e o tratamento de manutenção, para manter esse paciente sem dor. A fibromialgia não tem cura, mas tem controle, remissão. O paciente consegue viver muito bem, com sintomas reduzidos, e praticamente como se não tivesse dor. Não tratamos somente com remédios, a medicação é uma ‘pontinha’ nesse processo. Não há uma pílula mágica. A mudança do estilo de vida é essencial, com atividade física constante, alimentação anti-inflamatória, saúde do sono, com sono restaurador, e gerenciamento do estresse. Temos, também, os tratamentos intervencionistas, que são algumas técnicas, com equipamentos e terapias injetáveis com foco em reduzir as inflamações e estimular a parte mitocondrial, de energia do paciente, entre outros. Há um arsenal para este tratamento, mas não existe uma receita de bolo. Cada paciente é único.”