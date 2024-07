Gincana Solidária Balera, Berbel e Mitne: um sucesso!

E como já é tradição no escritório Balera, Berbel e Mitne, junho é mês de ação solidária e neste ano a motivação foi ainda maior. A equipe, de todas as unidades do Brasil, se uniu em uma campanha de arrecadação de leite. O resultado foi revelado durante o Arraiá Balera 2024, realizado no último dia 29 de junho, em Londrina.





A Gincana Solidária do escritório Balera, Berbel e Mitne contou com um afinado time de colaboradores. A meta, devidamente atingida? Arrecadar 25 mil litros de leite. A agenda foi marcada pelo envolvimento das equipes de Londrina, São Paulo e do Rio e pelo leilão de uma camisa autografada por jogadores do Flamengo. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade