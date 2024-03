Grupo Galmo entrega Torre Firenze: veja mais!

“Além de ser o primeiro comercial vertical na região, é um empreendimento inovador que utiliza tecnologias modernas e conceitos construtivos que trazem praticidade para a adaptação de diferentes instalações de acordo com as necessidades das empresas e dos profissionais. Além de segurança, o edifício oferece conforto para o recebimento de clientes e ambientes que contribuem para a produtividade das equipes de trabalho”, destacou Fernão Galindo, presidente do Grupo Galmo.

Reunindo clientes, parceiros, colaboradores e visitantes, a construtora Galmo realizou, no último dia 24 de fevereiro, a entrega da primeira torre corporativa do Jardim Bela Suíça, o Torre Firenze.

Para Cesar Guerzoni, o maior diferencial do edifício está nas tecnologias construtivas. “Salas modulares, piso elevado e facilidades para adaptação de sistemas hidráulicos e elétricos de acordo com as necessidades dos negócios conferem ao empreendimento atrativos que chamam a atenção do mercado”, relatou.

Karina Martins Escaraboto, aposta na tendência de crescimento da cidade para a região. “A localização estratégica e a construção moderna, com tecnologias de última geração, são atrativos que facilitam a expansão comercial do bairro”, destacou.





Maurício Gaeta, médico anestesista, aposta na expansão do bairro para a área da saúde. “A região é bem promissora e já contamos com um hospital próximo e com o anúncio de outra unidade de saúde que irá se instalar em breve. O Torre Firenze oferece conforto, acabamento diferenciado e facilidade para instalações internas”, salientou.





Além de salas comerciais em diferentes tamanhos, o empreendimento disponibiliza lojas com vitrines para as duas avenidas, como destacou Cristiana Veronesi. “O bairro está em crescimento e esses espaços oferecem oportunidades para que novas empresas ganhem visibilidade e possam comercializar produtos e serviços que atendam aos moradores do entorno, fortalecendo a região e trazendo prosperidade crescente para o Jardim Bela Suíça”.







As fotos são de Bruno Ferraro e a cobertura completa aparece via “Gente com Nassif”, no canal da MultiTV no YouTube, nos próximos dias. https://www.youtube.com/@MultiTV_GFC