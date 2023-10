Grupo Sagacy e a formatação de franquias

À frente do Grupo Sagacy Soluções Empresariais, William Fernando, Luiz Da Silva e Thiago Domingos celebraram recentemente 15 anos de empresa e se veem às voltas em meio a uma agenda mais que intensa. Uma das especialidades do Grupo Sagacy, aliás, envolve a formatação de franquias.





Para se ter ideia da relevância do processo, o mercado de franquias no Brasil registrou um crescimento de 12,9% no segundo trimestre de 2023 comparado ao mesmo período em 2022. De acordo com a ABF (Associação Brasileira de Franchising), o faturamento passou de R$ 48,1 bilhões para R$ 54,3 bilhões. Este é o oitavo trimestre de crescimento consecutivo do setor, que corresponde a cerca de 2,7% do PIB (Produto interno bruto) e emprega diretamente mais de 1,5 milhão de pessoas.

