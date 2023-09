Happy hour de lançamento Folha Imóveis by Imobilist

E nas últimas horas, a Folha de Londrina apresentou seu novo produto: o Folha Imóveis by Imobilist. Dos mais prestigiados, o happy hour de lançamento movimentou o Espaço Dexis, da cooperativa de crédito Sicredi Dexis, e reuniu muitas lideranças do mercado imobiliário, que apostam e investem no novo produto.

Para o CEO do Grupo, José Nicolás Mejía, esta nova roupagem para os eternos e famosos classificados da FOLHA vem de encontro ao que há de mais atual. “A Folha e o Grupo Folha de Londrina estão sempre em sintonia com o que há de mais moderno, sem perder sua credibilidade rumo aos 75 anos de história”, ressaltou, na ocasião.





As fotos de Bruno Ferraro mostram mais e a cobertura é destaque também na edição desta sexta, 1º de setembro, na coluna Thiago Nassif, na Folha de Londrina, e nos próximos dias via “Gente com Nassif”, no canal da MultiTV no YouTube