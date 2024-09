Inauguração Sierra Londrina: showroom no Bela Suíça

São 700 metros quadrados trazendo o DNA da marca, que há 34 anos é referência mundial no mercado de móveis. As fotos de Guilherme Tosta mostram mais e a cobertura completa, com uma entrevista exclusiva com a proprietária, Danieli Corona - ela também comanda a Sierra Maringá - aparece via “Gente com Nassif”, no canal da MultiTV no YouTube, e na edição desta quinta, 12 de setembro, da FOLHA.

