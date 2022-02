Jantar de planejamento do Instituto Benfazer reúne Cloara e Rezende

Um jantar, na última semana, marcou a apresentação do Planejamento Estratégico do Instituto Benfazer para este ano. Na ocasião, diretoria e membros mais profissionais que estiveram à frente do Treinamento TOT - Treinando os Treinadores, se reuniram.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Vale ressaltar que o treinamento tem como foco o cuidado de saúde centrado na criança e no adolescente e na família, por meio de métodos e técnicas específicas, como brincadeiras, preparação para procedimentos e programas educacionais. O curso é pioneiro nesta metodologia no Brasil.

As fotos de Juliano Ayub mostram mais da noite, sob o comando da diretoria do Instituto, liderada pelo novo presidente, o médico e sócio da Agência ADR, Marcos Afonso Posso. Em tempo: vêm muitas novidades e ações solidárias por aí! Noticiaremos...