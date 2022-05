Joalheria Bigben estreia visual completamente reformulado em Londrina

“Somos uma joalheria tradicional que conta com um público muito fidelizado de Londrina e região. Com este novo modelo de loja, pretendemos proporcionar uma experiência de compra ainda mais incrível para nossos clientes. Nossa joias são exclusivas, de altíssima qualidade, e ao mesmo tempo democráticas e acessíveis. Todos podem ter um diamante Bigben”, diz a diretora comercial da rede, Karine Sackser.

A loja do Catuaí é a segunda da rede Bigben a ser repaginada, depois da inauguração da flagship store no Shopping Palladium, em Curitiba. A marca, que é sinônimo de joias e relógios de alta qualidade, está na cidade desde 1995. Sucesso entre consumidores de todos os públicos, a loja de Londrina é hoje uma das cinco maiores em faturamento, entre as 15 unidades da rede Bigben no Paraná e em Santa Catarina.

Uma nova joalheria Bigben, com visual completamente reformulado, abriu as portas no Catuaí Shopping Londrina. O projeto de visual merchandising, moderno e sofisticado, foi desenvolvido para oferecer uma experiência única aos clientes, com vitrines e ambientes que permitem identificar as coleções de joias e relógios, além de mostrar a história de criação por trás de cada linha de produtos.

O cliente de Londrina agora encontra uma loja Bigben planejada para acolher e proporcionar a melhor jornada de compra. Vitrines, expositores, móveis e detalhes de marca valorizam a apresentação das coleções de joias e relógios. O projeto foi desenvolvido para valorizar a comunicação.

Tudo remete ao conceito: a lapidação dos diamantes aparece na logomarca como um detalhe da letra B e se repete nos balcões e elementos da fachada. Nas coleções de design próprio, os diamantes Bigben se destacam pela qualidade e valor, atendendo a um pilar de marca que é a criação de joias de alta qualidade a preço acessível. Na letra G, a ideia do mostrador de um relógio conversa com a destacada posição da empresa no mercado, em que figura como a maior vendedora de relógios do Brasil por ponto de venda. O relacionamento com as melhores grifes permite uma curadoria permanente e atualizada de relógios.





“A história de um produto traz muito valor para ele. A loja conceito valoriza a comunicação dessa história. As vitrines atraem o olhar para cada coleção, com uma imagem impactante, com um texto. Conforme o cliente caminha pela loja, ele vai imergindo no conceito e criando um vínculo entre o que deseja e o que vê, para que realmente compre aquilo que tem a ver com sua identidade”, explica o arquiteto Ricardo Diniz, sócio do escritório Untie Design, especializado em ambientes de marca e responsável pelo projeto da loja conceito Bigben.