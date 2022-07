LEVANTE! tem apresentação gratuita em Londrina

Peça de Renata Roel e Fernando de Proença levanta questões sobre a construção da cena e a relação entre artista e espectador

A Casa de Cultura da UEL, em Londrina, recebe, no dia 28 de julho, a peça LEVANTE!. Concebido por Renata Roel e Fernando de Proença, o trabalho pretende levantar questões sobre a construção da cena e de vínculos em processos conviviais. A entrada é gratuita.

No LEVANTE!, os artistas empilham cadeiras, montam e desmontam a cena enquanto ela acontece - fazem analogias ao micro e ao macro do corpo em relação ao espaço. É sobre empilhar, atravessar, derrubar, escapar, sentar e levantar. Pulsam no risco do que pode desabar a qualquer momento e na urgência de deslocar-se com quem está junto.





Valendo-se da etimologia da palavra LEVANTE!, além de ser referência direta à imagem de um corpo "em pé", caracteriza-se pela capacidade das pessoas se organizarem para levantar outro sistema econômico, social e político.

Na fricção entre dança e teatro, Renata e Fernando propõem dispositivos que aproximem e promovam deslocamentos na relação entre artista e espectador. Estar junto é a grande transgressão e partilhar do espaço em pequenos e grandes deslocamentos é intencional para que haja encontro no meio do caminho.

Oficinas



Simultaneamente, o projeto oferece duas oficinas gratuitas: “Danças e espaços: poéticas para encontros”, conduzida por Viviane Mortean e “Imagin(Ação): narrativas poético-políticas para estados de crise: atelier-oficina para manifestações-exposições-ópera”, conduzida por Milla Jung.





A oficina “Danças e espaços: poéticas para encontros” tem como proposta procedimentos ligados a técnicas de movimentos de dança aliados à consciência corporal, escuta de grupo e composição espacial com objetivo de expressão poética. Experienciar apoios, atravessamentos e quedas servirão como pontos de partida para questionamentos a respeito da história da dança, os espaços onde ela ocorre e sua relação com o público. Os participantes serão direcionados a encontrar suas próprias estratégias para comporem seus espaços dançantes.



A oficina “Imagin(Ação): narrativas poético-políticas para estados de crise: atelier-oficina para manifestações-exposições-ópera” tem o propósito de ampliar a imaginação poética como recurso do que podemos chamar de ativismo artístico e possibilitar novas instrumentalizações para a criação de imagens artísticas. Sua metodologia está baseada no compartilhamento de referências e ferramentas da teoria e da prática da arte com os estudantes secundaristas para que, em posse dessas referências imagéticas-conceituais, constituam eles mesmos seus projetos e percursos como produtores de imagens.



Publicação





A última etapa do projeto é o lançamento de uma publicação impressa e de um e-book. O material, conforme apuramos, irá reunir textos de Renata Roel, Fernando de Proença, Viviane Mortean, Milla Jung e Diego Marchioro sobre a experiência de circulação do projeto pelas cinco cidades do interior do Paraná: Pato Branco, Campo Mourão, Maringá, Londrina e Paranavaí. A publicação, que será lançada em Curitiba em novembro, terá distribuição gratuita para bibliotecas e secretarias de cultura das cidades visitadas.

Para mais informações, acesse levanteprojeto.wordpress.com





FICHA TÉCNICA:

Concepção e Performance: Renata Roel e Fernando de Proença | Colaboração e Acompanhamento Artístico: Cinthia Kunifas e Sofia Neuparth | Dramaturgia: Cândida Monte | Texto em off: Para o Pior Avante de Samuel Beckett/ | Edição Sonora: Vadeco Schettini | Iluminação: Wagner Corrêa | Consultoria de Figurino: Amabilis de Jesus | Registro Fotográfico: Lídia Ueta | Designer gráfico: Adriana Alegria | Teaser e Registro de Vídeo: Lídia Ueta e Ulisses Sato | Oficinas: Milla Jung e Viviane Morten | Autores da Publicação: Renata Roel; Fernando de Proença; Francisco Mallamnn; Diego Marchioro; Milla Jung e Viviane Morten | Assessoria de Imprensa: Paula Melech | Direção de Produção: Diego Marchioro | Assistência de Produção: Augusto Ribeiro | Produtoras locais: Tamara Alff; Isabela Shwab; Rachel Coelho; Luciana Guedes; Renata Ichisato | Site: Julia Brasil - Pomelet | Redes Sociais: Viktória Hugo Von Holleben | Realização: Renata Roel e Rumo de Cultura.

Projeto Contemplado pelo prêmio Funarte Klauss Vianna - 2014|

Apoio: Copel | Projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura | PROFICE da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura | Governo do Estado do Paraná.