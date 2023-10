Maringá conhece novo projeto do Tayayá Residence & Resort Porto Rico

Lançamento será realizado no próximo dia 19, no Eurogarden, com show de Seu Jorge e apresentação do novo projeto do empreendimento, assinado pela arquiteta Juliana Meda





Os irmãos Patrick e Rodrigo Ferro junto ao seu sócio Ratinho, através de sua plataforma de negócios e serviços imobiliários CA2A, são os anfitriões da próxima quinta, 19 de outubro, em Maringá. Na ocasião, apresentam a Fase 2 do Tayayá Residence & Resort Porto Rico. O evento promete ser dos mais prestigiados e vai reunir mais de 1500 convidados no belo espaço Eurogarden.

A CA2A preparou para seus associados e convidados muitas surpresas. Na ocasião, serão apresentados o projeto reestilizado e o cronograma físico de entrega de obras com todos os detalhes.





A arquiteta Juliana Meda apresentará o que define como “Uma Nova Essência da Modernidade”. O empreendimento agora leva a sofisticação, design e o novo modelo de residência como base do desenvolvimento.

A surpresa maior é que, com a parceria entre a CA2A e a Artefacto, o mobiliário exclusivo terá presença contínua na decoração. “A reestruturação do projeto terá como base uma experiência mais refinada, sofisticada, com o toque moderno que é um desejo da sociedade atual”, afirma Juliana Meda. “Iremos apresentar, com todos os detalhes, um produto que tenho certeza será tendência para os próximos anos”, conclui.





“As obras já começaram e apresentaremos o planejamento físico de entregas de forma detalhada, transparente, seguindo o DNA da nossa companhia: entregar melhor que prometemos e mais rápido do que prometemos”, afirma Patrick Ferro, presidente do Grupo SM - que traz a CA2A como seu braço imobiliário.

O empresário Ratinho estará presente no evento do dia 19. “Esta nova direção, com a CA2A, traz, sem dúvidas, uma nova história para Porto Rico e região”, destaca.





No rol de atrações da noite, o ator, cantor e multi-instrumentista Seu Jorge sobe ao palco do Eurogarden. A agenda promete, ainda, a apresentação de três surpresas preparadas com todo carinho pela CA2A a seus associados e futuros associados.

O Tayayá Residence & Resort Porto Rico será um dos complexos turísticos mais estruturados e modernos do país. Com um projeto arquitetônico sofisticado e de extremo bom gosto, o empreendimento terá 240 apartamentos e 300 casas ofertadas no modelo de venda fracionada de ativos imobiliários, parque aquático indoor totalmente coberto e climatizado e uma completa infraestrutura de gastronomia, lazer e esporte.





Em tempo: o Tayayá Residence & Resort Porto Rico integra o portfólio da CA2A Real Estate Investments & Services, empresa de múltiplos produtos imobiliários do Grupo SM, idealizado pelos irmãos Patrick e Rodrigo Ferro. A CA2A é controladora, também, do Morro dos Anjos Hotel Resort, em Bandeirantes, e do Tayayá Angra Doce, em Ribeirão Claro (PR).