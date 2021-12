Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais: vem ver!

Com o tema “A gratidão vai iluminar a cidade”, a quinta edição do Natal de Curitiba - Luz dos Pinhais é a maior programação gratuita de fim de ano do país. A temporada natalina começou no dia 18 de novembro, com a estreia da decoração de Natal do Largo da Ordem (Centro Histórico). “Neste Natal, Curitiba agradece o dom da vida! Com mais de 80% dos curitibanos imunizados com a primeira dose ou a dose única da vacina contra covid-19, a maior graça que se pode ter é a vida. Por isso, este será o Natal da gratidão!”, afirma o prefeito Rafael Greca ao Bonde.



