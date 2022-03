Nicole Bahls em contagem regressiva para o Carnaval carioca

Ela está com tudo! A londrinense Nicole Bahls será a embaixadora do Camarote Mar nos desfiles das escolas de samba do Carnaval 2022, que serão realizados no próximo mês, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.



Em ensaio fotográfico, a londrinense mostrou que está mais do que preparada para o posto. Após o sucesso da estreia, o Camarote Mar chega ao seu segundo ano com experiências que prometem encantar cariocas e turistas. Localizado no ponto mais nobre da avenida, no meio da passarela do samba, o setor 6, em frente à cabine de jurados, o Camarote Mar conta com a maior varanda da Sapucaí.





Entre as atrações confirmadas estão nomes como Péricles, Ferrugem, Mumuzinho, Atitude 67, Monobloco e Bateria da Viradouro, além de DJs fortes na cena carioca como Cix e Giordanna Forte. O espaço funcionará nos dias 21, 22, 23 e 30 de abril. Fotos de Moises Pazianotto.