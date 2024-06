Noite de autógrafos em São Paulo

Ginecologista e obstetra especialista em Reprodução Humana e referência com seu trabalho, Dra. Paula Fettback protagonizou noite de autógrafos na Livraria Travessa, no Shopping Iguatemi, em São Paulo, com o colega de profissão e sócio, Dr. Alfonso Massaguer.





Em evidência, o lançamento do livro “A espera: O guia definitivo para a saúde reprodutiva e o sucesso da gestação”. O livro, como ressalta Dra. Paula, é fruto de anos de trabalho e dedicação para trazer novas vidas ao mundo.

A noite, prestigiada por centenas de amigos e pacientes de uma vida, contou com as presenças de nomes como a jornalista Rosana Jatobá e as apresentadoras Sabrina Parlatore e Mariana Kupfer. Em tempo: em Londrina, o lançamento com autógrafos acontece na próxima quinta, 20 de junho, na Livraria da Vila, no Aurora Shopping, a partir das 19h30.





Fotos: Divulgação.