Reinauguração Mr.Cat Londrina movimenta o Catuaí

O empresário Mauro Zanelato Junior foi o anfitrião da última semana, quando recepcionou convidados no Catuaí Shopping para a reinauguração da Mr.Cat.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

Continua depois da publicidade

Das mais agradáveis, a noite trouxe muitos lançamentos da marca, em calçados, bolsas e demais acessórios, para eles e para elas, além de peças de vestuário.





Continua depois da publicidade

Tudo, no bom gosto, fino acabamento e conforto característicos da marca, que completou recentemente 40 anos de história.

O coquetel contou com as delícias da Kopenhagen Londrina, franquia também sob o comando de Mauro, no Catuaí Shopping.

Mais, nas fotos de Victor Aleixo e neste fim de semana de 3 de outubro, nas versões impressa e on-line da FOLHA.