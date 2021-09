Tudo sobre restauração e transplante capilar

E na última semana, estive de volta à clínica do Dr. Pedro Cavalari Júnior, em Cambé, para tirar mais dúvidas sobre um dos temas que mais geram perguntas: afinal, a quem é indicado o transplante capilar? E há uma idade ideal? Médico, tricologista e membro da Sociedade Brasileira do Cabelo, Dr. Pedro repercute o que há de mais recente em relação à sua especialidade.



Conforme ressalta, não há uma idade específica para realizar o transplante capilar. “Muitas vezes, opero pacientes de 18, 19 anos, que já não têm mais cabelo. Este é um indicativo de cirurgia.”

Criador do Zeus Hair, complexo multivitamínico criado para o uso de homens e mulheres, com enfoque em cabelos, saúde, crescimento e qualidade capilar, Dr. Pedro fala, também, sobre o tratamento clínico. ““Quando o paciente tem um início, optamos pelo tratamento clínico, tentamos bloquear a evolução dessa calvície para realizarmos essa cirurgia com mais segurança”, enfatiza.

As fotos são de Juliano Ayub e a matéria completa, com mais detalhes, aparece na edição desta sexta, 1º de outubro, na FOLHA, e no vídeo a seguir.