Rezendog, 1 ano: veja o que rolou

Youtuber e empresário que soma mais de 50 milhões de seguidores e inscritos em suas redes sociais, Pedro Rezende recebeu clientes para as comemorações do primeiro aniversário do Rezendog, na última semana. Na ocasião, o endereço do fast-food, na Avenida Madre Leônia, 1400, deu vez a uma ação especial, com a distribuição de lanches grátis, por uma hora.