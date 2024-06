Moving Party Archi Select, um sucesso!

Sistema de reconhecimento e benefícios, o Archi Select realizou evento para profissionais de arquitetura, engenharia e design de interiores, no Villa Planalto.







Realizada no Villa Planalto, a “Moving Party” do Archi Select marcou o encerramento da campanha “Voe muito mais alto com Archi Select” 2023/2024 e o lançamento da nova campanha “Somos Movimento! Somos Mudança! Somos Archi Select!” com vigência para 2024/2025.

“Com apenas um ano de existência, o Archi Select gerou mais de 40 milhões de reais em negócios, sendo o primeiro sistema a beneficiar mais de 86 profissionais do setor e também expandimos nossas atividades para a regional de Maringá”. Explica a presidente da LD Alliance - Associação, Marjorie Azevedo.