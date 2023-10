Simonetto Londrina e seu novo showroom: veja mais!

Há 36 anos no segmento moveleiro, a Simonetto Móveis Planejados completa dez anos de história em Londrina e apresentou seu novo showroom, na Avenida Maringá, durante concorrido coquetel, que tivemos o prazer de participar.





Das mais concorridas, a noite teve como anfitriã a empresária Silvana Januário. A Simonetto tem história consolidada no segmento de móveis planejados com alto nível de personalização.

Publicidade





“Trazemos, neste showroom, tudo o que há de mais moderno em relação a móveis planejados e à arquitetura. Hoje, temos o melhor prazo de Londrina”, afirma Silvana. As fotos mostram mais e a cobertura completa aparece via “Gente com Nassif”, no canal da MultiTV, no YouTube, e na edição deste fim de semana, de 14 e 15 de outubro, da FOLHA: