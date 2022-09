Soul Love em prol da Guarda Mirim de Londrina

Todos os anos, a Guarda Mirim de Londrina conta com a parceria do Instituto A.Yoshii na preservação do trabalho social e melhorias da estrutura física da entidade sem fins lucrativos, que presta assistência a cerca de 1.460 crianças e adolescentes, entre 8 e 18 anos. A associação acolhe meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social e pessoal, encaminhados pelas próprias famílias, empresas parceiras e pela rede de serviços de Londrina, a uma das cinco unidades da Guarda Mirim: Central, Centro B, CSU Vila Portuguesa e nos distritos de Lerroville e Guaravera.







Fundada há 57 anos, a entidade promove a inclusão dos educandos por meio da Aprendizagem Profissional e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para formação cidadã.





A parceria entre o Instituto A.Yoshii e a Guarda Mirim é mantida ao longo de 18 anos, com a união de voluntários e colaboradores que se mobilizam para o apoio institucional através de campanhas de arrecadação de alimentos e outros materiais, além de ações de sensibilização e educação. Uma das principais iniciativas é o evento beneficente “Soul Love”.

Nesta edição, os interessados em apoiar a causa poderão adquirir kits preparados pelo Buffet Planalto, que incluem panzerotti de muçarela de búfala com molho Alfredo e tiras de filé mignon, acompanhada de um buquê de temperos e, para sobremesa, petits gâteaux com calda de frutas vermelhas.





Os kits estão à venda até o dia 27 de setembro e a entrega será no formato drive-thru , no dia 1.º de outubro, na Chácara Graciosa, na região sul de Londrina. “A renda arrecadada com a venda dos kits é integralmente destinada à Guarda Mirim, reforçando nossa parceria e fortalecendo sua missão, que é promover a cidadania e preparar os jovens para o mercado de trabalho”, afirma o presidente do Instituto A.Yoshii, Aparecido Siqueira.

Na edição anterior, o Soul Love arrecadou mais de R$ 150 mil em recursos que foram destinados à compra de alimentos, manutenção de equipamentos de informática e melhorias na estrutura física da entidade, como pintura, reforma na alvenaria e troca de lâmpadas. “Esse repasse é muito importante para nós, pois o que recebemos da prefeitura não pode ser direcionado para a compra de materiais para reforma nem para a aquisição de equipamentos”, revela o gerente de projetos sociais da entidade, Claudio Melo.

