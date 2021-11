Sua História na FOLHA: Galmo Empreendimentos

Aniversariante deste mês, a Folha de Londrina completa 73 anos e traz uma série de entrevistas nos especiais “Sua História na Folha”. Em evidência, lideranças e empresas que ajudaram – e ajudam - a construir e a fomentar a cidade e a região. Abrindo os especiais, a entrevista foi com Antônio Galindo Moreno, fundador do Grupo Galmo, e seu filho, Fernão Galindo, presidente da Galmo Empreendimentos Imobiliários.

Eles receberam o Grupo Folha para uma entrevista em que falam sobre a trajetória da Galmo, construtora fundada em 1979 e uma das pioneiras no mercado imobiliário do norte do Paraná. A entrevista é destaque via canal da MultiTV, no YouTube, e traz o depoimento de Dr. Galindo, que relembra o início de sua trajetória na construção civil, e Fernão adiantando o que está por vir, no portfólio da empresa. A seguir, alguns desses momentos.



O nome Galmo





“Quando decidi montar a empresa, não tinha um nome definido. Falando com minha esposa, me veio à cabeça: ‘Antônio Galindo Moreno, Galindo Moreno, Galmo’. Assim surgiu nosso nome.” Continua depois da publicidade



O segredo para se manter há mais de 40 anos no mercado é...





“Sem dúvidas, fazer as coisas da maneira correta, com dignidade, honestidade, fazendo o melhor e cada vez mais tentando melhorar e inovar.”



Novidades





“A Galmo está num momento muito interessante. Temos novidades nos segmentos comercial e residencial. Estamos com projetos muito interessantes na Av. Adhemar de Barros, como o Torre Verona, que é completíssimo e de alto padrão. Já no comercial temos o Torre Firenze, na mesma localização - Bela Suíça. Com espaços a partir de 70m2. Novidades também na Gleba, o Quartier 550 com salas a partir de 50m2 e o Torre Blanca com projeto bastante inovador com pé direito duplo, praticamente uma casa suspensa, com o mesmo alto padrão. Em breve anunciaremos um empreendimento corporativo na região dos condomínios, que deve ser lançado no começo do ano.”

