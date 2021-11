Sua História na FOLHA: London Marcas e Patentes

Neste mês em que a Folha de Londrina completa 73 anos, o programa traz histórias e trajetórias que estão em sintonia com o desenvolvimento e o crescimento da cidade. Nos últimos dias, a entrevista foi com a empresária Karen Sinnema. À frente da London Marcas e Patentes, empresa pioneira e referência na prestação de serviços na área de propriedade intelectual, Karen falou sobre o tema e ressaltou a importância de registrar sua marca.

Atuação mundial





Atualmente a London possui 1,8 mil clientes ativos e realiza a gestão de mais de 10 mil processos. A empresa oferece mais de 50 serviços ligados à propriedade intelectual, envolvendo registros e demandas relacionadas às marcas, patentes, desenhos industriais, direitos autorais e registro de softwares. “Atuamos em todos os estados do Brasil e em mais 45 países em parceria com agentes renomados que integram as Associações Brasileiras de Propriedade Intelectual e de Agentes da Propriedade Intelectual, o que nos propicia uma ampla rede de contatos disponível a todos os nossos clientes.”





Função social da propriedade intelectual



“É preciso cuidar da marca para que terceiros não usem o sucesso alcançado com os inúmeros esforços e investimentos de uma empresa em benefício próprio, ludibriando o consumidor com uma experiência ruim que ainda trará impacto na reputação do negócio.”





Planos para colher





“Entendemos que podemos contribuir com o crescimento econômico do Brasil e com o seu desenvolvimento tecnológico. Para isso, ressaltar a relevância da propriedade intelectual e conscientizar o empresário sobre o valor da marca e da necessidade de resguardar o direito de uso, e a gestão do direito concedido, será o primeiro passo.”

