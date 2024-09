Swell e Artefacto anunciam collab para o primeiro lançamento imobiliário da grife no Paraná

“Somos uma empresa que preza pela experiência do cliente. Que prioriza design, qualidade, exclusividade, tecnologia e inovação. Nossa história e nossos valores são similares aos da família Bacchi. E isso aproximou as marcas Swell e Artefacto”, conta a diretora administrativa da Swell Construções, Vanessa Pissetti.

A Swell Construções, incorporadora referência em imóveis de luxo em Curitiba, e a Artefacto, marca reconhecida internacionalmente pela sofisticação e design em móveis, acabam de anunciar o primeiro lançamento imobiliário da collab entre as marcas no Paraná: o Jardins Artefacto by Swell.

O Jardins Artefacto by Swell terá design de interiores da arquiteta Juliana Meda, com mobiliário 100% Artefacto





Referência há 48 anos no mercado de luxo de homewear e design, a Artefacto conquistou seu espaço no Brasil com projetos de decoração em alguns dos principais hotéis de luxo do país, como Tangará, Fairmont, Unique, Renaissance, Hilton Barra e The Perry.





Líder de mercado no sul dos Estados Unidos. Presente em projetos de Antonio Citterio e Renzo Piano, Bjarke Ingels e Zaha Hadid, entre outros, este ano a marca se prepara para alçar vôos ainda mais altos.

Publicidade





Em setembro, sob o comando de Pietro e Bruno Bacchi, terceira geração da Artefacto, a mais nova flagship da marca vai abrir suas portas na concorrida Madison Avenue, no coração de Manhattan, em Nova York. Sempre em sintonia com os novos hábitos, demandas, desejos e anseios dos consumidores mais exigentes. Mas, ainda assim, em total conexão com o mundo natural.





Satisfeita com os resultados em nível internacional, a companhia volta seu olhar para o Brasil novamente e inovar. Mas agora, em vez de projetos que contemplam apenas alguns ambientes, a ambição é crescente: mais um edifício inteiramente decorado pela marca.

Publicidade





Do naming aos ambientes sociais, todo o estilo terá o DNA e a assinatura da Artefacto. “Somos a primeira empresa brasileira de mobiliário a assinar um empreendimento completo”, revela o CEO da Artefacto, Paulo Bacchi.





Para o empresário, o plano é consolidar a participação da empresa no desenvolvimento dos principais projetos imobiliários do Brasil. “Colocar o nosso nome em algo é uma grande responsabilidade, então a parceria com a Swell é de muito respeito e admiração”, comenta.

Publicidade