Tiago Schietti, o londrinense multicampeão: veja a entrevista!

Publicidade

Publicidade

“Fiz três lutas, finalizei duas delas, não sofri nenhum ponto e nenhuma vantagem no campeonato e fui bem, mesmo estando com o joelho machucado”, conta ele, que teve seis dias para se recuperar. “Eu machuquei na segunda e a luta era no domingo. Graças às sessões de fisio e ao meu médico, me recuperei”, revela ao Blog Tiago, que foi campeão brasileiro pela quinta vez na faixa preta.