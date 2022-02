Tudo sobre transplante capilar: vem ver!

A quem é indicado o transplante capilar? Como é a recuperação? É possível engrossar a sobrancelha? E a barba? Na última semana, reencontrei o Dr. Dr. Pedro Cavalari Junior. Expert em restauração e transplante capilar, ele falou sobre as indicações, protocolos e também sobre o Zeus Hair, o composto multivitamínico e mineral indicado para homens e mulheres em busca de cabelos lindos e saudáveis. Dr. Pedro é o criador da fórmula, lançada ano passado, e que tem feito muito sucesso. As fotos são de Bruno Ferraro.



A seguir, alguns trechos.





O transplante bem feito





“O transplante capilar bem feito é aquele que nem o cabeleireiro identifica que foi feito um transplante.”

Para as mulheres

“No caso feminino, a maioria das pacientes têm procurado por conta da altura de testa. Temos a opção de diminuir essa testa pelo transplante capilar.”

Falta de barba





“Da mesma forma que transplantamos cabelos, transplantamos barba também. Retiramos fios da área doadora e redesenhamos esse contorno.”

Zeus Hair





“O Zeus é uma formulação que eu criei para a produção de fios: trata-se de matéria-prima para a produção de cabelos. O Zeus é indicado para aquele paciente que quer diminuir a queda, melhorar o padrão e a qualidade do cabelo, deixando o fio mais encorpado.”

A entrevista completa é destaque via “Gente com Nassif”, no canal da MultiTV no YouTube: