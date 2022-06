Um papo com... Dra. Rebeca Gerhardt

Há cinco anos radicada em São Paulo, a ginecologista e obstetra londrinense Rebeca Gerhardt é profissional das mais requisitadas. Dona de carisma ímpar, Dra. Rebeca também faz sucesso com suas postagens e pelo papo reto e franco, nas redes sociais: no Instagram, são quase 60 mil seguidores. Destaque na edição desta terça, na Folha de Londrina, Dra. Rebeca também falou com o Blog. Veja mais.



