Vectra Mais: inauguração no Mercadão da Prochet em Londrina

A Vectra inaugurou , neste mês, um espaço colaborativo, com mesas de trabalho, carregadores para celular e internet wifi gratuita da Sercomtel, dentro do Mercadão da Prochet em Londrina. O Vectra Mais fica no segundo piso e tem a proposta de levar conectividade, praticidade e conforto aos moradores da Nova Prochet, região escolhida pela incorporadora para lançar novos empreendimentos.

Além de funcionar como uma espécie de coworking gratuito, o Vectra Mais conta com cozinha equipada para a realização de oficinas e pequenos eventos gastronômicos pela comunidade. Lojistas, clientes e parceiros participaram do coquetel de inauguração. As fotos de Roberto Custódio mostram mais e a cobertura completa aparece na edição de Fim de Semana da Folha de Londrina e também via “Gente com Nassif”, no canal da MultiTV. Fotos de Roberto Custódio

Ah, em tempo: para reservar o local, basta ligar (43) 3376-4400.