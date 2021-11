Vem aí... a nova Zua em Londrina! No Catuaí Shopping!

A empresária Fabia Thifany está em contagem regressiva. Ela será a anfitriã da próxima semana, quando recebe convidados para apresentar o novo endereço da Zua, dia 9, no Catuaí Shopping.

A loja, ao lado do Madero, vai destacar as peças da marca, que faz muito sucesso nas versões fitness e casual. Conforme conta ao Blog, durante o coquetel toda a loja estará com 20% de desconto.

Continua depois da publicidade