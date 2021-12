Vernissage ‘DUO’, por Patricia Reis, em Londrina: veja mais!

Das mais prestigiadas , a vernissage “DUO”, sob o comando de Patricia Reis, movimentou o showroom da A.Yoshii, nas últimas semanas. Exímia em tudo o que faz, Patricia, que também está à frente do Projeto Arte por Toda a Parte, falou sobre o processo de criação da série ao programa “Gente com Nassif”, na MultiTV.





Nos bastidores do evento, impecável, a expert Nayanna Romero. A exposição segue em cartaz até o fim do ano e conta com a curadoria da Galeria Mais Arte. As fotos são de Bruno Ferraro e a cobertura completa aparece no vídeo a seguir: