Todos os poetas trovadores estão convidados pelo poeta José Feldman para participar do

Concurso de Trovas “Memorial Cláudio de Cápua”, realizado pelo blog “Singrando Horizontes”. Esse concurso encerra suas inscrições no final deste mês de outubro/23.

Publicidade

Publicidade

Vejamos alguns detalhes do concurso:

Âmbito: Nacional / Internacional

Publicidade

Veteranos: (trovas líricas/filosóficas) SEGREDO/S

Novos Trovadores: (trovas líricas/filosóficas) SEMENTE/S

Publicidade

Máximo de 2 trovas

O tema deve constar na trova.

Publicidade

As trovas devem ser enviadas por email para o Prof. Giuseppe Paolo Dell’Orso (que acusará recebimento) - email: [email protected]

No assunto: Concurso de Trovas “Memorial Cláudio de Cápua”

Publicidade

No corpo do email: Colocar abaixo da/s trova/s seu nome completo (e o pseudônimo se houver), cidade/estado e país (se não for do Brasil)

Não será aceito anexo. Digitar tudo no corpo do email.

Publicidade

Excepcionalmente haverá premiação ao melhor trovador colocado em seu estado, cuja trova tenha obtido a média mínima para premiação, e que não esteja na classificação geral.

Lembrem-se que trovas perdem pontos por erros de digitação, tema errado ou rima errada.

NÃO DEIXE PARA O ÚLTIMO DIA.

José Feldman