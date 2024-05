Dia das Mães: Homenagem de Isabel Furini, Divani Medeiros e Vanice Zimerman

Em 12 de Maio (Domingo), é comemorado o Dia das Mães. É uma data que sensibiliza, pois a maioria das pessoas sentem um amor profundo pela mãe. Esse amor pode ser manifestado através de um presente, um beijo carinhoso, um abraço.

Uma flor, um lenço, um colar, uma bolsa, um celular... a mãe recebe o presente como símbolo desse amor que cria laços antes do nascimento do filho e permanece durante a vida, e além da vida.A mãe pode ser presença ou lembrança, mas a relação mãe-filhos, sempre é uma relação de doação e carinho. Laços espirituais unem as mães com seus filhos e filhas. Feliz Dia para todas as mães do mundo.

Na continuação comemoramos a data com dois poemas e uma crônica.

Poema de Isabel Furini

Maternal

diante do nosso medo

ela sente o coração acelerado

diante das nossas esperanças

ela pula sobre as lágrimas

diante dos nossos sonhos

ela projeta mais sonhos…

milhares de emoções

estão guardadas

no coração de uma mãe

Isabel Furini

**

Poema de Divani Medeiros

Mãe ser de luz: os filhos conduz

Mãe,

Ser que ilumina

Habita em cada coração

Vida que gera vida

Tesouro maior que ouro

Aconchega nas noites frias

Alento de todos os dias

Felicidade que se completa

Sabedoria na hora certa

Amor que suporta a dor

Sustenta, alimenta e educa

Ser de luz que o filho aquece

Dádiva de Deus, amor que permanece

**

Crônica de Vanice Zimerman

Flor da Vida

Com amor, em linhas douradas germina o pensamento, gesta-se à vida com fios de prata, etérea e eterna Flor da Vida, pincelada com sorrisos e lágrimas, desabrochando em contornos, formas, cores, aromas e emoções. A cada segundo a vida renova-se, buscando a harmonia, a beleza e paz no coração, num espaço de tempo em que os relógios apenas observam e esquecem o jogo de xadrez...

A Mãe em flor gesta à vida em cada amanhecer, com os tons das estações do ano a tecer um rosto que tonalizará com suas nuances uma nova vida. Em tua perfeita geometria de pétala em pétala, dois corações pulsam juntos, em sublime sintonia, diáfanas texturas d’alma, permanecendo unidos.

Com amor de Mãe, o sonho em tons de azul desperta e, sutil espera o adormecer do seu amado filho...

Feliz Dia das Mães!