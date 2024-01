Exposição de Poesia da Avipaf - Comentários

A exposição "Vida: Uma passagem só de ida", organizada pela AVIPAF, foi inaugurada em 23 de julho/23, na Feira do Poeta de Curitiba, e será encerrada em 04 de Fevereiro/24. Nesses meses muitas pessoas visitaram a Feira do Poeta, leram os poemas da exposição e contemplaram as fotografias. Alguns tiraram fotos de alguns poemas, outros elogiaram. O balanço é positivo.

Na continuação os comentários do coordenador da Feira do Poeta de Curitiba, Walcir Sante e de alguns dos poetas participantes da mostra.



Nas palavras de Walcir Sante, atual Coordenador da Feira do Poeta "Os visitantes sempre fazem comentários felizes, que admiram quem escreve, lembram de algum familiar que fazia poemas, contam do poema que fez para seu amor, recitam outros de memória guardados há algum tempo do seu poeta preferido, dizem da importância da escrita que faz descobrir sentidos diferentes da existências de pensamentos não lineares.



A Exposição desperta o imaginário humano, trás os sentimentos quase esquecido, faz emergir suas memórias afetivas e também inspirações para o dia."



Walcir Santi termina com o seguinte comentário: "Uma pessoa visitou a Feira, elogiou e encontrou uma poesia que ia ler para sua neta, a poesia da Francine Cruz , Borboletinha, que diz da sua filha Helena."







Depois desse belo depoimento do Walcir, só podemos dizer que Poesia sensibiliza e alimenta a alma humana. Viva a Poesia!

**



Comentário de Sheina Leoni Handel - Presidente da AVIPAF



Sheina Leoni Handel



Excelente exposição coletiva foi realizada no dia 23 de julho em Curitiba, PR, Brasil com a destacada participação de acadêmicos da AVIPAF, instituição cultural fundada pela escritora Isabel Furini. O tema escolhido foi “Vida: Uma passagem só de ida”, um tema muito complexo que os referidos poetas souberam tratar com a absoluta facilidade e eficiência a que estes artistas estão habituados. A poetisa e comunicadora Francine Cruz foi a Mestre de Cerimônias. Isabel Furini e Elciana Goedert foram as organizadoras da exposição.

Parabéns a todos pela exposição tão marcante!



**



Comentário de Francine Cruz: Acadêmica da AVIPAF, Cadeira 3



Francine Cruz



A Exposição de Poesia e Fotografia "Vida: Uma Passagem Só de Ida" é um convite para contemplar a beleza nas pequenas coisas e refletir sobre a natureza transitória da vida. Ao percorrer os olhos por versos poéticos e imagens cativantes, somos levados a uma reflexão íntima sobre a jornada única que é a vida. A interação entre a palavra escrita e a imagem visual cria uma sinergia única, ampliando a experiência sensorial. Ao final da visita, somos deixados com a sensação de que, de fato, a vida é uma passagem só de ida, mas que, ao apreciar cada poesia e fotografia, podemos tornar essa jornada inesquecível.

**



Comentário de Maria Antonieta Gonzaga Teixeira: Acadêmica da AVIPAF, Cadeira 10



Maria Antonieta Gonzaga Teixeira



Exposição de Poesia e Fotografia “Vida uma passagem só de ida”.

Está muito bonita. Alegre e de trabalhos de excelente qualidade.



A Exposição reúne obras de Artista e Poetas de longa trajetória no mundo da Arte e da Literatura .Quem já visitou quer voltar e quem ainda não pode ir, consiga um tempinho para apreciar as obras que teve a curadoria da escritora e poeta Isabel Furini e da poeta Elciana Goedert.

Gratidão a todos que contribuíram para realização dessa bela mostra!



**



Comentário de Jucélia Betinardi - Academia da AVIPAF - Cadeira 54

Muito linda esta Exposição de Poesia e Fotografia.

Vários poetas participaram, é uma troca de ideias sobre a vida, cada sua visão, com seu poema, tornando assim uma forma de aprendizado sobre a vida.

Para a Cultura ela é muito importante, e também para todos os visitantes da Feira do Poeta.

Estou muito feliz pela oportunidade de participar desta Exposição.

**

Comentário de Isabel Furini - Acadêmica, Fundadora e Conselheira da AVIPAF - Cadeira 1

Qualquer exposição, seja de quadros, de esculturas ou de poesia, proporciona um encontro entre o espectador e a obra. Uma exposição pode apresentar pinturas, fotografias, objetos históricos, esculturas, instalações artísticas, poemas, trabalhos de música, e outros. O objetivo é sensibilizar os visitantes, e destacar a importância das obras.



** -

A exposição da Avipaf: "Vida: Uma passagem só de ida", reuniu poetas e fotógrafos que fazem parte dessa Academia, para trazer uma reflexão sobre a vida com trabalhos poéticos e fotográficos. O tema foi proposto pela acadêmica Elciana Goedert, e cada poeta foi elaborando seu poema com o intuito de expressar sua visão sobre a vida.

Em 05 de Fevereiro/24 encerra a exposição. Fica em cada um dos participantes a sensação de ter colocado o seu grão de areia na artística montanha da Poesia. O sonho é sempre o mesmo: Poetizar o mundo.