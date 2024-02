Lançamento do livro Curitiba em Dois Tempos

Em 29 de fevereiro, a partir das 19h30, será lançado o novo livro de João Urban, na "Casa Portfólio - FOTOGRAFIA E GASTRONOMIA" (Rua Alberto Foloni, 634 - (41) 99655-0271.

Nesse livro João Urbam faz a releitura, de 40 fotografias de Curitiba feitas por Arthur Wischral. Wischral fotografou o Paraná na primeira metade do século XX até meados dos anos 60. O livro tem o desenho gráfico de Jussara Salazar e texto de José Castello (ganhador do Prêmio Jabuti em 2011).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

As fotografias de Arthur Wischral, foram gentilmente cedidas pela Casa da Memória. O evento contará com um "bate-papo" com a presença do jornalista e professor José Carlos Fernandes, sobre assuntos da fotografia e da cidade (Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio de Incentivo à Cultura - Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba).

João Urban já publicou livros, realizou exposições individuais de fotografia e ganhou vários prêmios, entre eles: XII Prêmio Funarte Marc Ferrez, da Fundação Nacional de Artes (Funarte), em 2012 e VIII Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia, Belém, em 2017.