Lançamento dos livros de Sonia Cardoso e Susan Blum

Em 29 de setembro, a partir das 18 horas, na Biblioteca Pública do Paraná, em Curitiba, as autoras Sonia Cardoso e Susan Blum participam de um bate-papo para apresentar seus recentes livros, que estarão disponíveis para aquisição e que também podem ser encomendados pela loja da Donizela.





Sonia Cardoso nasceu em Ponta Grossa, mora em Curitiba e é enfermeira aposentada pela UFPR. Colaborou em antologias e tem um romance, Allegra, editado em 2009. É autora do e-book História de Mulheres, disponível no aplicativo Kindle. É membro da Academia Virtual de Poesia Arte e Filosofia, AVIPAF, e faz parte do Coletivo Marianas.

Vizinho Musgo, livro de poemas, é a segunda obra individual de Sonia Cardoso, e, como diz Aglaé Gil, revisora e orelhista: "Há qualquer qualquer coisa de belle époque, pois parece ser mergulhado suavemente no absinto para ressurgir em seguida, à atual reviravolta das humanidades. Sonia Cardoso faz esse passeio sem parar por muito tempo em uma esquina ou outra e segue, com letras sempre mergulhadas no absinto da poesia, até quando, com ou sem rimas, a expõe, plena, principalmente quando se refere à fé na vida como o que é: Uma estranha mania. A linguagem é fluida e colhe da natureza figurações perfeitas. (…)





Susan Blum é nascida em Curitiba, em 1963. Formada em Psicologia (PUC) e Letras (UFPR), com mestrado em Estudos Literários (UFPR). Publicou o livro de contos Novelos Nada Exemplares (Amplexo, 2010) e mantém o blog Novelos Nada Exemplares. Coautora nas coletâneas Então, é isso? (Araucária Cultural, 2012), Antologia de Contistas Paranaenses (Biblioteca Pública do Paraná, 2014), Tuíra (Marianas Edições, 2020 e Donizela, 2022), Quam Sacer Cruor (Hecatombe, 2021), Um frasco de vida (Assis, 2021) e Nove meandros (Donizela, 2022), entre outros livros.





Segundos em pó, o segundo livro individual de Susan Blum, é um compilado de narrativas curtas, na forma de contos minimalistas, que abordam a solidão contemporânea durante a pandemia, em meio a instabilidade de um governo genocida, descritos com um tanto de ficção e com pitadas de um diário ou livro de registros. O livro tem fotografias da autora.