O Dia do Livro - por Jucélia Betinardi

Eu sempre gostei muito de livros. Desde de pequena eu lia os livrinhos de crianças e, quando adolescente, eu lia livros de romance e também de aventuras. Como por exemplo, “A Ilha Perdida”, “A Escrava Isaura”, “O caso da Borboleta Atíria”, “Iracema” e “Éramos Seis”.



É importante incentivarmos o hábito da leitura em nossas crianças. E também nos adultos, pois nunca é tarde para aprender. Através da leitura é possível viajar, aprender e ter novas ideias. Isso faz muito bem para nossas mentes.

Publicidade

Publicidade

Hoje em dia as pessoas vivem apenas na Internet, nas redes sociais, e acabam se esquecendo do quanto o livro faz falta em nossas vidas. Além de um passatempo interessante, o livro contribui para o nosso conhecimento, melhorando a escrita e o vocabulário. O livro pode até ser um aliado no combate à depressão, pois, durante a leitura, o leitor é transportado para um universo mágico.

Há muitos anos eu tinha o pensamento de escrever livros e hoje posso dizer que o meu sonho se tornou realidade. O livro me ensinou muitas coisas. Eu participei de várias antologias e meu amor pela literatura foi crescendo.

Os livros devem estar presentes em nossas estantes, escolas e em diversos lugares, para estimular o interesse das pessoas à leitura. Enfim, o livro nos traz muitas ideias, educação e aprendizado. Vamos juntos incentivar todos a lerem cada vez mais, valorizando o livro! Viva o dia do livro!





Jucélia Betinardi