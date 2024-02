Sara Rus - Homenagem Poética de Daniel Mauricio

Faleceu em Buenos Aires, em 24 de janeiro de 2024, a senhora Sara Rus. No início da vida, Sara era aluna em uma escola judia e estudava violino. Até que aos 12 anos as forças do Reich chegaram à cidade de Lodz, onde morava. Invadiram a casa. Perguntaram: - Você gosta de tocar violino? Um dos alemães invasores, para mostrar poder, estraçalhou o violino contra a mesa.

Pobre Sara! Ela era só uma criança judia que gostava de tocar violino.

Sua vida foi de sofrimento e de luta. Descanse em paz, Sara.

Em sua homenagem o poeta Daniel Mauricio, que mora em Curitiba, escreveu o poema que está na continuação.



Sara Rus



Schejne Miriam Laskier de Rus,

Mas o mundo a conheceria

Por Sara Rus

Que se fosse cristã,

Diriam que carregou uma pesada cruz

Sem nunca envergar a alma

Mesmo quando perdia a calma

Pois havia nela,

Algo mais do que luz.

Por certo um anjo forte a protegia

Senão como ela sobreviveria

Aos horrores do holocausto

Onde um caminhar em falso

Era motivo para vida perder.

Teve a adolescência roubada

E quando pensava ter as feridas fechadas

Outro golpe tomou.

Da Praça de Maio,

Uma daquelas mães se tornou.

Em Auschwitz

Carregou a estrela de Davi no peito

Sobreviveu à dor e aos maus feitos

Como um crente

Se apegando na fé.

Dona de um sorriso terno

E lágrimas lentas

Contava a sua história inteira e intensa

Pois falar lhe trazia a libertação.

Sonhava em tocar violino

Mas como um sinistro hino

Nunca esqueceu o ruído

Do seu violino sendo esmagado

Por um soldado alemão.

Como “todo dia tem uma vida”

No gueto descobriu o amor

Bernardo, com quem se casaria

E para a Argentina,

O filho Daniel daria

Sem nunca poder uma flor

Em seu túmulo levar.

Ah, Sara!

Quem lhe sara?

A sua memória

Viverá para sempre entre nós.

Daniel Mauricio

Homenagem a Sara Rus, nascida em Lodz - Polônia em 25/01/1927 e falecida em Buenos Aires – Argentina em 24/01/2024.