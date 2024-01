Governo lança oito editais do 'Enem dos Concursos' com inscrições por até R$ 90

O Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos lança nesta quarta-feira (10) o Concurso Público Nacional Unificado, apelidado de "Enem dos concursos", com a publicação de oito editais para mais de 6.000 vagas no funcionalismo público.

O novo formato foi anunciado pela ministra da Gestão, Esther Dweck, em entrevista coletiva. São vagas para nível médio e superior. As inscrições serão de R$ 60 e R$ 90, respectivamente. Publicidade Publicidade

"O concurso é um processo importantíssimo de reconstrução do estado brasileiro [...], de forma a aumentar a capilaridade e chegar a locais onde nunca houve prova de concurso público federal. A democratização do Estado, com maior diversidade, e garantir um Estado que seja mais a cara da população brasileira", disse. Leia mais: João Vaccari Neto Fachin anula condenação de ex-tesoureiro do PT a 24 anos de prisão na Lava Jato Eleições 2024 Tribunais Regionais Eleitorais já receberam 80% das urnas para as eleições municipais Crianças ficam ansiosas Começa procura por material escolar nas papelarias de Londrina Refeição completa Veja o cardápio do Restaurante Popular de Londrina para esta quinta-feira Para o primeiro concurso unificado, programado para maio, o Ministério da Gestão publicará nesta quarta um conjunto de oito editais, que representam os diferentes blocos temáticos das vagas abertas. Publicidade

Ao todo, serão 6.640 vagas para 21 órgãos ligados ao governo federal entre eles, IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ministérios e ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

As posições são majoritariamente voltadas para candidatos com nível superior. Do total previsto, 5.948 são para quem tem graduação, e 692 para nível médio. Publicidade

As inscrições para o primeiro Concurso Público Nacional Unificado vão de 19 de janeiro a 9 de fevereiro. A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 90, e terá direito a isenção as pessoas cadastradas no CaDÚnico, doadores de medula óssea, alunos que foram bolsistas do Prouni e estudantes que receberam financiamento do Fies.

Haverá reserva de vagas, de acordo com leis, de 5% para pessoas com deficiência e 20% para pessoas negras. Para os cargos na Funai, indígenas terão cota de 30%. Publicidade

A prova será aplicada em 5 de maio, em 220 cidades, com organização feita pela Fundação Cesgranrio. O número de cidades aumentou nesta semana, com a confirmação de locais de prova em Santos (SP), Petrópolis (RJ) e Blumenau (SC).



Lula pede punição a autores de 8/1 e mira Bolsonaro O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta segunda-feira (8) que não pode haver impunidade com os responsáveis pelos ataques ao Palácio do Planalto, Congresso Nacional e STF



O concurso terá dois momentos. No primeiro, na manhã de 5 de maio, os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva de conhecimentos gerais de 20 questões. Publicidade

As atividades matutinas terão tempo limite de 2h30.

À tarde, os candidatos de nível superior serão submetidos a provas objetivas de conhecimentos específicos de 50 questões. A avaliação de nível médio terá 40 perguntas. A segunda parte do concurso terá 3h30 de duração. Publicidade

O resultado final do concurso dever ser anunciado em 30 de julho. Segundo o cronograma anunciado pelo Ministério da Gestão, a data para as primeiras convocações será 5 de agosto cargos que demandam curso de formação terão as nomeações ao longo do segundo semestre.

Os salários variam de acordo com a vaga. Um técnico em informações geográficas e estatísticas do IBGE, de nível médio, terá um piso de R$ 3.700 salário mais baixo entre os cargos disponíveis. Publicidade

A maior remuneração será de auditor fiscal do trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, que receberá inicialmente R$ 22,9 mil.

O Concurso Público Nacional Unificado foi apelidado de "Enem dos Concursos" pela similaridade com o Exame Nacional do Ensino Médio. Somente com uma prova, aplicada em diversos locais do país, os candidatos poderão disputar vagas para mais de um posto de trabalho.

Na inscrição, o concurseiro deve optar por um dos blocos das áreas de atuação. Depois, ele deve indicar quais vagas pretende concorrer e suas preferências.



Começa procura por material escolar nas papelarias de Londrina Todo começo de ano a garotada fica ansiosa para comprar materiais novos e dar início a mais um ano letivo.