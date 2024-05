Motociclista morre ao ser atingido por carro e arremessado após colisão em Campo Mourão

Um motociclista de 26 anos morreu no hospital depois de ser atingido por um carro e arremessado após a colisão em Campo Mourão (Noroeste) por volta das 13h desse domingo (12).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o sinistro de trânsito ocorreu no quilômetro 01 da BR-369, na saída de Campo Mourão para Cascavel (Oeste).





O jovem transitava com a Kasinski/Comet 650R pela rodovia no sentido Campo Mourão a Cascavel quando, na altura de acesso ao seminário, um Fiat Palio com placas de Viamão/RS teria invadido a pista contrária e o atingiu violentamente, arremessando-o a mais de dez metros do ponto de impacto, conforme apuração da PRF.

Publicidade





Ele foi socorrido em estado grave, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital no início da noite do domingo.





O condutor do carro e uma mulher que o acompanhava fugiram a pé antes da chegada da equipe policial. Foram feitas buscas em uma plantação de milho, no entanto, o casal não foi localizado.





A PRF recolheu o veículo ao pátio e fará o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito para o encaminhamento à autoridade policial.