A três dias do 2º turno, governador do Paraná anuncia antecipação do 13º

O 13º salário dos funcionários públicos estaduais do Paraná será pago de maneira integral no dia 6 de dezembro. A medida foi anunciada nesta quarta-feira (26), três dias antes do primeiro turno, pelo governador Ratinho Junior (PSD), que é apoiador de presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). A antecipação vai beneficiar 156.944 servidores da ativa e mais 135.128 aposentados e pensionistas do Estado. É o quarto ano consecutivo com antecipação. O 13º representa aporte adicional de R$ 1,9 bilhão na folha de pagamento do funcionalismo.





Ratinho Junior também anunciou o adiantamento do pagamento da folha de dezembro, outra política que aconteceu em todos os anos da gestão. Com isso, ao invés do último dia útil do mês, o salário cairá na conta dos servidores no dia 22 dezembro, às vésperas do Natal.

Com o 13º e a folha de novembro, que será paga no dia 30, os servidores terão três salários em menos de um mês, o que deve representar aporte de cerca de R$ 5,7 bilhões na economia paranaense.





“É o quarto ano consecutivo desse compromisso com os servidores. Todos os anos fizemos isso. É uma forma de estimular o comércio e o turismo, com injeção de quase R$ 6 bilhões na economia, o que ajuda a garantir esse ciclo virtuoso da nossa economia. Estamos encerrando a primeira gestão com grandes investimentos, políticas públicas consolidadas e apoio aos nossos servidores”, disse o governador.

Ele também destacou que essa medida se soma às promoções e progressões que estão em andamento no Estado, política que ajuda a valorizar ainda mais os servidores paranaenses.