“Absurdo, besteira, desnecessário”, diz prefeito de Arapongas sobre aumento de vereadores

“Absurdo, besteira, desnecessário”. O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre (PSC), na Região Metropolitana de Londrina (RML), não poupou adjetivos ao conceder coletiva de imprensa chamada por ele próprio nesta terça-feira (8) para comentar as propostas de aumento no número de vereadores (e também de seus salários) para a próxima legislatura.





A ampliação da quantidade de cadeiras de 15 para 17 a partir de 2025 já passou em votação em primeiro turno na sessão de segunda-feira (7), com 13 votos favoráveis e 1 contrário – o presidente da Casa, Marcio Nicke (PSD), não vota. A deliberação do texto durou pouco mais de 30 segundos. Por modificar a Lei Orgânica de Arapongas, a matéria voltará para o plenário em 10 dias, dessa vez em segundo turno. A elevação dos vencimentos está tramitando, mas ainda não entrou em pauta.

Publicidade

Publicidade





R$ 3 MILHÕES DE CUSTO EXTRA

Horas antes da votação, Onofre disse ter pedido aos 13 parlamentares da sua ampla base de apoio para desistirem da ideia. “Estamos em dificuldade financeira, como todo município do Brasil está, e eu expliquei isso para os vereadores [...] Não há necessidade de aumentar quase R$ 3 milhões no ano para ter 17 vereadores.”



Publicidade





“Ficamos um mês agora respondendo [como presidente interino] pela Associação dos Municípios do Paraná [AMP] e a nossa discussão o mês todo foi a queda de arrecadação de todos os municípios do Brasil, principalmente do Paraná [...] Alguns municípios deram aquele aumento de 33% [no piso dos professores da educação básico] e daqui uns dias podem não ter folha de pagamento e 13º”, acrescentou Onofre, que também preside a Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar).





“Eles pensaram só neles. Eles não pensaram no município, na situação financeira, nos eleitores deles e apresentaram o projeto, que eu acho uma besteira: quem não vai se eleger com 15, não vai se eleger com 17”, criticou o prefeito. A Cidade dos Pássaros tem 119.138 habitantes, segundo o Censo 2022 divulgado pelo IBGE (alta de 14,39% em relação ao levantamento de 2010).





OUTRO LADO

A FOLHA procurou a Câmara Municipal de Arapongas na tarde desta terça-feira, mas o presidente Marcio Nicke não estava na sede do Legislativo. Segundo sua assessoria, ele está reunido com demais vereadores para decidir se (e como) deve se manifestar sobre as propostas.