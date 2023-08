Empresas interessadas na duplicação de trecho da Saul Elkind apresentam propostas nesta quinta

Os envelopes da licitação duplicação da Avenida Saul Elkind serão abertos na próxima quinta-feira (10). Trata-se da via mais importante da zona norte de Londrina, que terá duas novas pistas em trecho de um quilômetro a partir do jardim Vista Bela e São Jorge.





A licitação prevê a duplicação do trecho entre a Rua André Buck até a Avenida dos Garis, além da construção de meio-fio e sarjeta, sinalização de trânsito, iluminação pública, drenagem de água da chuva e urbanização. As obras são na mesma região onde futuramente será instalada a Cidade Industrial e onde serão construídos o Restaurante Popular e a Unidade de Pronto Atendimento da Zona Norte.



Os recursos são do Município em parceria com o governo do Paraná. Os terrenos onde serão construídas a UPA da Zona Norte e o futuro Restaurante Popular da região foram negociados por um particular.







O investimento do município será de até R$ 6,424 milhões. Após a assinatura da ordem de serviço, a empreiteira vencedora da licitação terá até 7 meses para concluir a obra.