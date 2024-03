Ação no Dia Internacional da Mulher fez 8.394 atendimentos em Londrina

O Paraná Rosa em Ação, iniciativa do governo do Paraná e prefeitura de Londrina para o Dia Internacional da Mulher, atendeu cerca de 8.394 mulheres nos mais de 60 serviços ofertados.





O evento aconteceu na última sexta-feira (8), no Conjunto Maria Cecília (Zona Norte), e ofereceu serviços como agendamentos de exame, atualizaçao da carteira de vacinação, oportunidade de emprego, negociação de dívidas e oficinas de automaquiagem e cuidados com a pele.

A maior busca do evento foi pela nova Carteira de Identidade Nacional, com 122 agendamentos. Ainda, a Agência do Trabalhador da cidade atendeu 80 mulheres em relação a vagas de emprego, formação de currículo ou a política de liberação de microcréditos para empreendendoras.





Já as ações de saúde alertaram também para auto teste de HIV e orientações sobre saúde bucal e saúde mental. O evento também contou com três apresentações de bailarinas da Funcart.



O Paraná Rosa em Ação é uma iniciativa da primeira-dama Luciana Saito Massa em parceria com a Secretaria da Justiça e Secretaria Estadual da Saúde. No começo do mês também foi realizado um outro evento em Foz do Iguaçu com 2,2 mil atendimentos.





“Foi muito gratificante ver tantas mulheres sendo assistidas e valorizadas em um único evento. O Estado está comprometido em oferecer o suporte necessário para saúde e bem-estar'", afirmou Luciana.





“Foram vários serviços ofertados pela Prefeitura e Governo do Estado, em um único local, promovendo um evento que trata da conscientização da saúde da mulher. O Paraná Rosa em Ação é muito interessante porque além de ofertar serviços informa a população sobre ações e serviços que, muitas vezes, a pessoa nem sabe que existe. Por exemplo, muita gente não sabe que a mulher consegue agendar o exame de mamografia na mesma semana que ela fez a consulta”, ressaltou o prefeito Marcelo Belinati (PP).